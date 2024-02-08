كوريا الشمالية تعلّق التعاون الاقتصادي مع جارتها الجنوبية

وخلال اجتماع تحضيري للجمعية الشعبية العليا، الأربعاء، صوّت المسؤولون لمصلحة إلغاء القانون المرتبط بالتعاون الاقتصادي بين الكوريتين مع موافقة بالإجماع، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الكورية المركزية.



وأقر البرلمان أيضاً بالإجماع خطة لإلغاء قانون خاص بشأن تشغيل مشروع جبل كومغانغ السياحي، الذي اعتُبر في الماضي رمزاً للتعاون بين الكوريتين، وكان يجذب مئات الآلاف من الزوار من الشطر الجنوبي.



ومنذ أيام، دعا رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى توسيع إنتاج منصات إطلاق الصواريخ استعداداً لـ"مواجهة عسكرية" مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.



ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية، الجمعة، قول كيم إن زيادة قدرة إنتاج المنصات الإطلاق مهمة، "نظراً إلى الوضع الخطير الحالي الذي يتطلب من البلاد أن تكون مستعدة بشكل أكثر حزماً لمواجهة عسكرية مع العدو".



وقبل أيام، حذّر زعيم كوريا الشمالية من حرب واسعة في شبه الجزيرة الكورية بسبب أعمال واشنطن العدائية، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.



اقرأ أيضاً: لتعزيز القدرات الدفاعية.. بيونغ يانغ تختبر صواريخ "كروز" وصواريخ أرض جو جديد