الصفحة الرئيسية
0
الخميس 8 شباط 2024 ساعة 14:03

انطلاق الانتخابات العامة في باكستان وسط خشية من أحداث أمنية

انطلاق الانتخابات العامة في باكستان وسط خشية من أحداث أمنية
وقد شهد  الإقليمان عدداً من الهجمات، خلال الأيام الماضية، تركزت أغلبها على استهداف نشاطات انتخابية ومقرات لأحزاب سياسية.

وأوضحت قناة "جيو نيوز" الباكستانية إن "عملية الاقتراع على مستوى البلاد بدأت في الساعة الثامنة صباحاً وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً (بالتوقيت المحلي) وتسعى السلطات لضمان عملية انتخابية سلسة ودون انقطاع"، مشيرةً إلى أن عدد الناخبين يقدر بنحو 128 مليون ناخب.

وأضافت أنه من المقرر أن يدلي الناخبون بأصواتهم في 90675 مركز اقتراع لـ  5121 مرشحاً يتنافسون على 266 مقعداً في الجمعية الوطنية، أي البرلمان الباكستاني. 

وذكرت "جيو نيوز" أن الحكومة قررت تعليق خدمات الهاتف المحمول بشكل موقت كجزء من التدابير الاحترازية والأمنية تزامناً مع بدء التوافد إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات العامة.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الباكستانية إن "الإجراءات الأمنية ضرورية للحفاظ على القانون والنظام والتعامل مع التهديدات المحتملة للأمن القومي".

وأمس أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن حدود البلاد مع كل من إيران وأفغانستان سوف تغلق اليوم بسبب الانتخابات، وأوضحت في منشور على موقع "إكس" إنه "لضمان الأمن الكامل خلال الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في باكستان في 8 فبراير 2024، ستظل المعابر الحدودية مع أفغانستان وإيران مغلقة أمام البضائع والمشاة"، على أن "تستأنف العمليات العادية في 9 شباط/فبراير 2024".

وخلال الإحاطة الصحافية لوزارة الخارجية الباكستانية، الأسبوع الماضي، أكدت الناطقة باسم الخارجية الباكستانية، ممتاز زهرة بلوش، أنّ بلادها أعربت مراراً عن قلقها من أن الجماعات والكيانات الإرهابية التي تهدد باكستان قد "وجدت ملاذات آمنة داخل أفغانستان".

وحثت كابل على اتخاذ إجراءات فورية وفعالة ضد هذه الكيانات الإرهابية، وتسليم قيادتها إلى باكستان.

وأُجريت آخر انتخابات عامة في تموز/ يوليو 2018، حيث حصلت حركة الإنصاف الباكستانية على أغلبية المقاعد وشكلت حكومة "الوسط" بقيادة عمران خان.
رقم : 1114826
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الشيخ الدكتور زهير جعيد لـ "اسلام تايمز": منذ انطلاقة الثورة الاسلامية كانت قضية فلسطين هي القضية الاساس للامام الخميني قدس سره
الشيخ الدكتور زهير جعيد لـ "اسلام تايمز": منذ انطلاقة الثورة الاسلامية كانت قضية فلسطين هي القضية الاساس للامام الخميني قدس سره
الرئيس رئيسي: دماء شهداء غزة، ستضع نهاية للكيان الصهيوني
الرئيس رئيسي: دماء شهداء غزة، ستضع نهاية للكيان الصهيوني
8 شباط 2024
هل سيعاني الصهاينة في غزة من مصير أمريكا في فيتنام؟
هل سيعاني الصهاينة في غزة من مصير أمريكا في فيتنام؟
8 شباط 2024
التوتر في البحر الأحمر... هل يطرق التضخم أبوب القارة العجوز من جديد؟
التوتر في البحر الأحمر... هل يطرق التضخم أبوب القارة العجوز من جديد؟
8 شباط 2024
كيان الاحتلال في مأزق ..المشكلات النفسية والعقلية أزمة من نوع آخر يواجهها الكيان الغاصب
كيان الاحتلال في مأزق ..المشكلات النفسية والعقلية أزمة من نوع آخر يواجهها الكيان الغاصب
8 شباط 2024
الشيخ شريف توتيولـ"اسلام تايمز": ذكرى الثورة الاسلامية الايرانية ال ٤٥ هذه السنة أتت بطعم خاص
الشيخ شريف توتيولـ"اسلام تايمز": ذكرى الثورة الاسلامية الايرانية ال ٤٥ هذه السنة أتت بطعم خاص
7 شباط 2024
قائد الثورة يوافق على عفو عدد من المحكومين بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية
قائد الثورة يوافق على عفو عدد من المحكومين بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية
7 شباط 2024
تفاصيل الهجمات الأمريكية ضد مجموعات المقاومة
تفاصيل الهجمات الأمريكية ضد مجموعات المقاومة
7 شباط 2024
إصرار حماس على وقف الحرب.. ‘‘إسرائيل‘‘ لا ترغب بالسلام
إصرار حماس على وقف الحرب.. ‘‘إسرائيل‘‘ لا ترغب بالسلام
7 شباط 2024
محور فيلادلفيا.. مصر تلوّح بالقوة العسكرية ضد كيان الاحتلال
محور فيلادلفيا.. مصر تلوّح بالقوة العسكرية ضد كيان الاحتلال
7 شباط 2024
خبراء أمميون يدينون ‘‘إسرائيل‘‘.. ما الهدف من قتل الصحفيين؟
خبراء أمميون يدينون ‘‘إسرائيل‘‘.. ما الهدف من قتل الصحفيين؟
7 شباط 2024
ما سر صمود الشعب الفلسطيني؟
ما سر صمود الشعب الفلسطيني؟
7 شباط 2024
الناطق الرسمي لـ “مجلس علماء فلسطين في لبنان ” لـ ”اسلام تايمز” : الثورة الإسلامية حققت أكبر انتصار في التاريخ
الناطق الرسمي لـ “مجلس علماء فلسطين في لبنان ” لـ ”اسلام تايمز” : الثورة الإسلامية حققت أكبر انتصار في التاريخ
بسم الله الرحمن الرحيم
6 شباط 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل سيعاني الصهاينة في غزة من مصير أمريكا في فيتنام؟
التوتر في البحر الأحمر... هل يطرق التضخم أبوب القارة العجوز من جديد؟
كيان الاحتلال في مأزق ..المشكلات النفسية والعقلية أزمة من نوع آخر يواجهها الكيان الغاصب
تفاصيل الهجمات الأمريكية ضد مجموعات المقاومة