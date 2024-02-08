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الخميس 8 شباط 2024 ساعة 14:38

شهيد جديد في الضفة الغربية.. والاحتلال يواصل سياسة هدم المنازل

شهيد جديد في الضفة الغربية.. والاحتلال يواصل سياسة هدم المنازل
وفي سياق متصل، فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، منزل الشهيد حسن قفيشة في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

واقتحمت قوات كبيرة من "جيش" الاحتلال الإسرائيلي مدينة الخليل من الجهة الشمالية، وانتشرت بكثافة في منطقة بئر المحجر وحي الجامعة، وفرضت طوقاً عسكرياً في المنطقة، وأغلقت الطرق الرئيسية ومنعت تنقل المواطنين، وحاصرت منزل الشهيد حسن قفيشة، وهو عبارة عن شقة في الطابق الثالث ضمن عمارة سكنية تتكون من عدة طوابق.

وأجبرت قوات الاحتلال سكان البناء والمباني المجاورة على مغادرة منازلهم ومنعتهم من أخذ حاجياتهم أو نقل سياراتهم من محيط المبنى، قبل أن تقوم بتفجير المنزل، مخلفة أضراراً في الشقق والمباني المجاورة.

يذكر أن الشهيد قفيشة ارتقى برصاص الاحتلال عند حاجز النفق غربي بيت جالا بمحافظة بيت لحم، في 16 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، برفقة الشهيدين عبد القادر ونصر القواسمي.

وكانت العملية قد أدت إلى إصابة 6 إسرائيليين وتسببت بحالة إرباك كبيرة في كيان الاحتلال، حيث علقت وسائل إعلام إسرائيلية بالقول "منذ فترة لم نر عملية مخطط لها بهذا الشكل".

وداهمت قوات الاحتلال منازل الشهداء الثلاثة في 30 كانون الأول/ديسمبر الماضي، وأخطرت عائلاتهم بقرار هدم منازلهم، وفي 21 كانون الثاني/يناير الماضي هدمت منزلي الشهيدين القواسمي في منطقة رأس الجورة وبئر المحجر في مدينة الخليل، بعد أن أجبرت السكان على مغادرة منازلهم وفرضت طوقاً عسكرياً في المنطقة وأغلقت الطرق الرئيسية ومنعت تنقل المواطنين.

 
رقم : 1114837
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