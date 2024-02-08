400 شهيد بالضفة والقدس منذ بداية معركة طوفان الأقصى

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" استشهد (400) فلسطيني بالضفة والقدس منذ بداية "طوفان الأقصى" في أكتوبر الماضي حتى اليوم 8 فبراير 2024.



وأوضح المركز أنه ارتقى (95) شهيدا في جنين، و(74) في طولكرم، و(54) في الخليل، و(46) في نابلس، و(38) في رام الله، و(33) في القدس المحتلة.



كما ارتقى (24) شهيدا في طوباس، و(16) في قلقيلية، و(9) شهداء في بيت لحم، و(8) في أريحا، و(3) في سلفيت.



وأعلن صباح اليوم الخميس عن استشهد الشاب محمد خليل البرغوثي، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه بلدة كفر عين شمال غرب رام الله.



وكان الشاب البرغوثي قد أصيب قبل حوالي أسبوعين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة كفر عين.



وتشهد الضفة والقدس تصاعدا في عمليات المقاومة والتصدي للاقتحامات اليومية للاحتلال بالاشتباك والمواجهات.