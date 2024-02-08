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الخميس 8 شباط 2024 ساعة 16:05

بوتين وجين بينغ تبادلا هاتفيا وجهات النظر حول القضية الفلسطينية

بوتين وجين بينغ تبادلا هاتفيا وجهات النظر حول القضية الفلسطينية
واشار الكرملين، في بيان، الى ان "كان هناك تبادل موضوعي لوجهات النظر حول الوضع في عدد من مناطق العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط، حيث تتطابق تمامًا توجهات روسيا والصين لصالح التسوية السياسية والدبلوماسية للمشكلة الفلسطينية ضمن إطار القانون الدولي المعترف به عموما".

ولفت الى ان "عند مناقشة الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، أكد بوتين موقفه المبدئي بشأن قضية تايوان، ودعمه سياسة صين واحدة". وذكر انهما "لخّصا تطور الشراكة الشاملة الروسية الصينية والتعاون الاستراتيجي خلال الفترة الأخيرة، مع الملاحظة مرة أخرى أن علاقات حسن الجوار بين البلدين وصلت إلى مستوى لم يسبق له مثيل".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الصيني خلال تهنئته الرئيس الروسي بالعام الجديد، أن "العلاقات بين روسيا والصين، في عام 2023، صمدت أمام الوضع الدولي الهش وحافظت على تطورها واستقرارها".
رقم : 1114867
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