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الخميس 8 شباط 2024 ساعة 16:20

رئيسي: الحكومة لا تنظر إلى أيدي الأجانب لحل مشاكل البلاد

رئيسي: الحكومة لا تنظر إلى أيدي الأجانب لحل مشاكل البلاد
القى آية الله سيد إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية، كلمة في بداية لقاء مسؤولي البلاد وسفراء الدول الإسلامية في طهران مع قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي صباح اليوم الخميس، قال فيها إن المبعث النبوي الشريف هو أعظم مظهر لنعم الله تعالى وهي نعمة الهداية.

واوضح بأن دعوة النبي الكريم (ص) إلى التوحيد جاءت مقترنة مع الدعوة إلى التأمل والعدالة والقيم الإلهية، مشيرا إلى تزامن عشرة الفجر (١ - ١١ شباط فترة عودة الامام الخميني الراحل الى طهران الى انتصار الثورة الاسلامية ) مع عيد المبعث، وقال: تلبية الشعب الايراني لدعوة الإمام الخميني (قدس سره) الى عبادة الله تعالى ومحاربة الفقر والفساد والتمييز هي مظهر من مظاهر الاستجابة للرسالة النبوية.

كما اعتبر الرئيس أن الإبادة الجماعية وقتل الأطفال في غزة تثبت زيف جميع مزاعم القوى الغربية في مجال حقوق الإنسان وعلامة واضحة على فشل المنظمات الدولية وأضاف: نحن على يقين بأن دماء شهداء غزة وفلسطين ستضع نهاية للكيان الصهيوني والنظام العالمي الحالي غير العادل.

واستعرض السيد رئيسي، خلال هذا اللقاء، السياسات والخطط الداخلية للحكومة في مجال توسيع نطاق العدالة وتحسين الوضع الاقتصادي وأكد: أن الحل الوحيد للمشاكل هو الاعتماد على الإرادة الداخلية وان الحكومة لا تنظر إلى ايدي الأجانب من اجل حل مشاكل البلاد.
رقم : 1114872
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