الملك السعودي وولي عهده يهنئان بذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران

استقبل وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان، سفير المملكة العربية السعودية في طهران أمس الأربعاء.



وفي هذا اللقاء، سلم سفير السعودية في طهران إلى وزير الخارجية، رسالة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز ردا على رسالة رئيس الجمهورية آية الله سيد ابراهيم رئيسي بشأن التطورات في غزة، وكذلك رسائل التهنئة من الملك وولي عهد السعودية.



موجهة إلى الرئيس الإيراني بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية.



يذكر ان آية الله سيد إبراهيم رئيسي، كان قد هنأ في ايلول الماضي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.



وجاء في رسالة التهنئة لرئيسي: آمل في ظل الاستفادة من القواسم المشتركة العديدة بين البلدين، بأن نشهد التنامي المضطرد للتعاون الأخوي بيننا في جميع المجالات.



وفي لقاء أمس مع السفير السعودي، أعرب أمير عبداللهيان عن ارتياحه للتطور المتنامي الذي تشهده العلاقات بين البلدين، معربا عن أمله في أن تنمو هذه العلاقات بشكل متوازن في كافة المجالات والمستويات.



ودعا وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خلال لقائه مع السفير السعودي، إلى زيادة التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة البلدين والمنطقة.



وأكد سفير السعودية أن وجهة نظر السعودية في العلاقات بين البلدين استراتيجية وليست تكتيكية، وقال: من واجبي نيابة عن القيادة العليا للمملكة العربية السعودية تعزيز العلاقات في كافة المجالات.



كما أعلن أنه سيتابع موضوع رحلات العمرة، معرباً عن أمله في حل المشكلة الفنية لهذه الرحلات في المستقبل القريب.