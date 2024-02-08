الصفحة الرئيسية
0
الخميس 8 شباط 2024 ساعة 16:23

الملك السعودي وولي عهده يهنئان بذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران

الملك السعودي وولي عهده يهنئان بذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران
استقبل وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان، سفير المملكة العربية السعودية في طهران أمس الأربعاء.

وفي هذا اللقاء، سلم سفير السعودية في طهران إلى وزير الخارجية، رسالة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز ردا على رسالة رئيس الجمهورية آية الله سيد ابراهيم رئيسي بشأن التطورات في غزة، وكذلك رسائل التهنئة من الملك وولي عهد السعودية.

موجهة إلى الرئيس الإيراني بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية.

يذكر ان آية الله سيد إبراهيم رئيسي، كان قد هنأ في ايلول الماضي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

وجاء في رسالة التهنئة لرئيسي: آمل في ظل الاستفادة من القواسم المشتركة العديدة بين البلدين، بأن نشهد التنامي المضطرد للتعاون الأخوي بيننا في جميع المجالات.

وفي لقاء أمس مع السفير السعودي، أعرب أمير عبداللهيان عن ارتياحه للتطور المتنامي الذي تشهده العلاقات بين البلدين، معربا عن أمله في أن تنمو هذه العلاقات بشكل متوازن في كافة المجالات والمستويات. 

ودعا وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خلال لقائه مع السفير السعودي، إلى زيادة التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة البلدين والمنطقة.

وأكد سفير السعودية أن وجهة نظر السعودية في العلاقات بين البلدين استراتيجية وليست تكتيكية، وقال: من واجبي نيابة عن القيادة العليا للمملكة العربية السعودية تعزيز العلاقات في كافة المجالات.

كما أعلن أنه سيتابع موضوع رحلات العمرة، معرباً عن أمله في حل المشكلة الفنية لهذه الرحلات في المستقبل القريب.
رقم : 1114873
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الشيخ الدكتور زهير جعيد لـ "اسلام تايمز": منذ انطلاقة الثورة الاسلامية كانت قضية فلسطين هي القضية الاساس للامام الخميني قدس سره
الشيخ الدكتور زهير جعيد لـ "اسلام تايمز": منذ انطلاقة الثورة الاسلامية كانت قضية فلسطين هي القضية الاساس للامام الخميني قدس سره
الرئيس رئيسي: دماء شهداء غزة، ستضع نهاية للكيان الصهيوني
الرئيس رئيسي: دماء شهداء غزة، ستضع نهاية للكيان الصهيوني
8 شباط 2024
هل سيعاني الصهاينة في غزة من مصير أمريكا في فيتنام؟
هل سيعاني الصهاينة في غزة من مصير أمريكا في فيتنام؟
8 شباط 2024
التوتر في البحر الأحمر... هل يطرق التضخم أبوب القارة العجوز من جديد؟
التوتر في البحر الأحمر... هل يطرق التضخم أبوب القارة العجوز من جديد؟
8 شباط 2024
كيان الاحتلال في مأزق ..المشكلات النفسية والعقلية أزمة من نوع آخر يواجهها الكيان الغاصب
كيان الاحتلال في مأزق ..المشكلات النفسية والعقلية أزمة من نوع آخر يواجهها الكيان الغاصب
8 شباط 2024
الشيخ شريف توتيولـ"اسلام تايمز": ذكرى الثورة الاسلامية الايرانية ال ٤٥ هذه السنة أتت بطعم خاص
الشيخ شريف توتيولـ"اسلام تايمز": ذكرى الثورة الاسلامية الايرانية ال ٤٥ هذه السنة أتت بطعم خاص
7 شباط 2024
قائد الثورة يوافق على عفو عدد من المحكومين بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية
قائد الثورة يوافق على عفو عدد من المحكومين بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية
7 شباط 2024
تفاصيل الهجمات الأمريكية ضد مجموعات المقاومة
تفاصيل الهجمات الأمريكية ضد مجموعات المقاومة
7 شباط 2024
إصرار حماس على وقف الحرب.. ‘‘إسرائيل‘‘ لا ترغب بالسلام
إصرار حماس على وقف الحرب.. ‘‘إسرائيل‘‘ لا ترغب بالسلام
7 شباط 2024
محور فيلادلفيا.. مصر تلوّح بالقوة العسكرية ضد كيان الاحتلال
محور فيلادلفيا.. مصر تلوّح بالقوة العسكرية ضد كيان الاحتلال
7 شباط 2024
خبراء أمميون يدينون ‘‘إسرائيل‘‘.. ما الهدف من قتل الصحفيين؟
خبراء أمميون يدينون ‘‘إسرائيل‘‘.. ما الهدف من قتل الصحفيين؟
7 شباط 2024
ما سر صمود الشعب الفلسطيني؟
ما سر صمود الشعب الفلسطيني؟
7 شباط 2024
الناطق الرسمي لـ “مجلس علماء فلسطين في لبنان ” لـ ”اسلام تايمز” : الثورة الإسلامية حققت أكبر انتصار في التاريخ
الناطق الرسمي لـ “مجلس علماء فلسطين في لبنان ” لـ ”اسلام تايمز” : الثورة الإسلامية حققت أكبر انتصار في التاريخ
بسم الله الرحمن الرحيم
6 شباط 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل سيعاني الصهاينة في غزة من مصير أمريكا في فيتنام؟
التوتر في البحر الأحمر... هل يطرق التضخم أبوب القارة العجوز من جديد؟
كيان الاحتلال في مأزق ..المشكلات النفسية والعقلية أزمة من نوع آخر يواجهها الكيان الغاصب
تفاصيل الهجمات الأمريكية ضد مجموعات المقاومة