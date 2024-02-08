ردة فعل حزب الله على جريمة اغتيال قادة بالمقاومة العراقية

وأكد الحزب في بيان له إن" لدى حركات المقاومة في المنطقة الثقة التامّة بالمجاهدين من أبناء شعبنا العراقي المجاهد المصرين على التمسّك بنهج المقاومة والتحرير، ومواصلة دعم وإسناد الشعب الفلسطيني المظلوم، وإن الاغتيال الآثم سوف يزيدهم إصرارًا على مواصلة هذا الطريق".
وختم البيان "إننا نتقدم من إخواننا في كتائب حزب الله في العراق ومن عوائل الشهداء بأسمى آيات العزاء، ونسأل الله أن يكتب للشهداء الأعزاء علو الدرجات، ولعوائلهم الشريفة الصبر والاحتساب والكرامة الإلهية".
وكانت"كتائب حزب الله" العراقي نعت امس الاربعاء وسام محمد صابر (أبو باقر الساعدي) وأركان العلياوي، اثنين من قيادييها المسؤولين عن العمليات في الخارج.