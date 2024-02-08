ردة فعل حزب الله على جريمة اغتيال قادة بالمقاومة العراقية

وأكد الحزب في بيان له إن" لدى حركات المقاومة في المنطقة الثقة التامّة بالمجاهدين من أبناء ‏شعبنا العراقي المجاهد المصرين ‏على التمسّك بنهج المقاومة والتحرير، ‏ومواصلة دعم وإسناد الشعب الفلسطيني المظلوم، وإن الاغتيال الآثم ‌‏سوف يزيدهم إصرارًا على مواصلة هذا الطريق".‏



وختم البيان "إننا نتقدم من إخواننا في كتائب حزب الله في العراق ومن عوائل الشهداء ‏بأسمى آيات العزاء، ونسأل الله ‏أن يكتب للشهداء الأعزاء علو الدرجات، ‏ولعوائلهم الشريفة الصبر والاحتساب والكرامة الإلهية".‏



وكانت"كتائب حزب الله" العراقي نعت امس الاربعاء وسام محمد صابر (أبو باقر الساعدي) وأركان العلياوي، اثنين من قيادييها المسؤولين عن العمليات في الخارج.