البيت الأبيض: بايدن يستضيف الملك الأردني في 12 شباط لبحث الحرب في غزة

وذكرت جان-بيار، في بيان، أن "المسؤولَين سيبحثان في الوضع الراهن في غزة وفي الجهود المبذولة للتوصل إلى حلّ دائم للأزمة وفي فكرة سلام دائم يمّر بحلّ إقامة دولتين يضمن أمن إسرائيل".