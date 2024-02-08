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الخميس 8 شباط 2024 ساعة 17:40
البيت الأبيض: بايدن يستضيف الملك الأردني في 12 شباط لبحث الحرب في غزة
وذكرت جان-بيار، في بيان، أن "المسؤولَين سيبحثان في الوضع الراهن في غزة وفي الجهود المبذولة للتوصل إلى حلّ دائم للأزمة وفي فكرة سلام دائم يمّر بحلّ إقامة دولتين يضمن أمن إسرائيل".
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1114880
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