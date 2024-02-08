غارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة في وسط مدينة النبطية

وفي وقت سابق، أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأنّ الطيران المسيّر يحلّق على علو منخفض وبكثافة فوق قرى صريفا، بافليه، دبعال، ارزون والجوار.



ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الاعتداءات الإسرائيلية على أراضي جنوب لبنان، تزامنًا مع الحرب على قطاع غزة.