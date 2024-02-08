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الخميس 8 شباط 2024 ساعة 18:42

سرايا القدس تعلن استهداف طائرة صهيونية من نوع "كواد كابتر"

سرايا القدس تعلن استهداف طائرة صهيونية من نوع "كواد كابتر"
وأعلنت استهدافها بصاروخ موجه (107) تجمعاً لجنود "جيش" الاحتلال الصهيوني داخل خيام بعد أن نجحت في رصدهم في المنطقة نفسها.

وخاض مجاهدو السرايا اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال، باستخدام الأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع في محاور القتال بمدينة خان يونس، جنوبي القطاع.
و أطلقت كتائب المقاومة الوطنية، صباح اليوم، رشقة صاروخية في اتجاه مستوطنة "حوليت" في "غلاف غزة".

ومع تواصل عمليات المقاومة يقرّ الإعلام الصهيوني بعدد الجنود الصهاينة الجرحى منذ بداية الحرب، إذ أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الصهيونية بأنّ "الجيش" عالج نحو 13 ألف جندي مصابٍ منذ 7 أكتوبر 2023، وحتى اليوم.

بينما وصل الجنود القتلى في صفوف القوات الصهيونية إلى 654 قتيلاً، بينهم نحو 227 ضابطاً وجندياً قُتلوا منذ بدء التوغل البري في قطاع غزة.

وبسبب الرقابة العسكرية على الإعلام الصهيوني ومحاولة الاحتلال التكتّم عن حجم خسائره، فإنّ العدد الحقيقي للجنود المصابين يبقى أعلى ممّا يذكره الإعلام.

واستهدف مجاهدو القسّام دبابةً صهيونية من نوع "ميركافا"، وجرّافة عسكرية للاحتلال من نوع "D9" بقذائف "الياسين 105" في محيط مستشفى أصدقاء المريض غربي مدينة غزة، كما استهدفوا دبابة من نوع "ميركافا 4" بقذيفة "تاندوم" غربي حي الصبرة في مدينة غزة.
ودكّت الكتائب تجمعات قوات الاحتلال المتوغلة في منطقة الكتيبة غربي مدينة غزة بقذائف "الهاون".

وفي عمليةٍ مشتركة، تمكن مجاهدو سرايا القدس وكتائب القسّام من استهداف قوةٍ صهيونية خاصة مكونة من 10 جنود متحصنة في أحد المنازل في محور القتال غربي مدينة خان يونس، بقذيفتين مضادتين للأفراد والاشتباك معها بالأسلحة الرشاشة، ليقع الجنود الصهاينة بين قتيلٍ وجريح.
رقم : 1114885
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