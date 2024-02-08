ميقاتي رعى توقيع مذكرة تفاهم بين لبنان والعراق بالمجال الزراعي: فاتحة لتعاون متجدد بكل المجالات

وأكّد ميقاتي، خلال اللّقاء، "متانة العلاقات بين ​لبنان​ والعراق"، شاكرًا العراق على "مساندته لبنان في كلّ الظّروف".



وأشار إلى أنّ "مذكّرة التّفاهم في المجال الزّراعي تشكّل فاتحةً لتعاون متجدّد في كلّ المجالات"، مشدّدًا على أهميّة أن يشمل هذا التّعاون المجالات كافّة.



وفي ختام اللّقاء، رعى ميقاتي توقيع الاتفاق بين الوزيرين.



شارك في اللّقاء القائم بأعمال السّفارة العراقيّة في لبنان أمين النصراوي، سفير لبنان في العراق علي حبحاب، وأعضاء الوفدَين العراقي واللّبناني.



من جهة ثانية، اجتماع ميقاتي مع وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال ​هنري خوري​.