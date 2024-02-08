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الخميس 8 شباط 2024 ساعة 19:45

حمدان التقى وفدًا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: العدو يخوض معركة وجودية ستؤدي لهزيمة مزلزلة

حمدان التقى وفدًا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: العدو يخوض معركة وجودية ستؤدي لهزيمة مزلزلة
وأكد المجتمعون أن "ما جرى من مواجهة مفصلية مع العدو الاسرائيلي، في 7 تشرين الأول يؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ الصراع مع الصهاينة من أجل تحرير فلسطين كل فلسطين من جليلها إلى نقبها، ومن بحرها إلى نهرها، والقدس عاصمة السماء على الأرض".

ولفتوا الى أن "ما يخوضه المقاومون الفلسطينيون على أرض غزة في فلسطين، هي معركة الوجود ضد الكيان الغاصب، وأن العدو بتخبطه السياسي والعسكري، وعدم تحقيقه أي إنجاز على أرض غزة سوى الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها في حق أهلنا الفلسطينيين، يؤكد المؤكد أن هذا الكيان المصطنع على أرض فلسطين، يخوض معركة وجودية ستؤدي في نهاية المطاف إلى هزيمة مزلزلة على صعيد المنطقة، رغم محاولات الإدارة الأميركية الفاشلة في الاستمرار، بحماية الكيان الصهيوني".

وشددوا على "وحدة الصف الفلسطيني المقاوم على أرض فلسطين، وعدم تحقيق المشروع الصهيوني الخبيث، بتشتيت عناصر القوة للمقاومة الفلسطينية، والتي تثبت يوماً بعد يوم قدرتها الاستراتيجية، في مواجهة آلة الإجرام الاسرائيلية، والسيطرة على مجريات المعركة الميدانية بكل تفاصيلها الدقيقة".

وثمن المجتمعون، "الموقف الموحد الفلسطيني في مخيمات الشتات في لبنان، تجاه ما يحدث على أرض فلسطين، وعدم الانجرار إلى أي أحداث أمنية داخل المخيمات التي لا تخدم سوى العدو الاسرائيلي".
رقم : 1114903
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