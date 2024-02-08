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الخميس 8 شباط 2024 ساعة 20:08

الشيخ الدكتور زهير جعيد لـ "اسلام تايمز": منذ انطلاقة الثورة الاسلامية كانت قضية فلسطين هي القضية الاساس للامام الخميني قدس سره

الشيخ الدكتور زهير جعيد لـ "اسلام تايمز": منذ انطلاقة الثورة الاسلامية كانت قضية فلسطين هي القضية الاساس للامام الخميني قدس سره
وأضاف في مقابلة خاصة مع "اسلام تايمز" أن " فكر الامام الذي ينطلق من الفكر الاسلامي المحمدي الاصيل وشعوب منطقتنا هي شعوب اسلامية والامام الخميني لم يات الا بالاسلام الذي هو متجذر في المنطقة من هنا كان التماهي مع افكار الامام منذ البداية والشعوب وقفت مؤيدة لثورة الامام ولكن للاسف المؤامرات الغربية وعلى رأسها اميركا التي زرعت الخوف في عقول ابناء المنطقة من اجل تخويفهم نن الامام وثورته من اجل منع الشعوب العربية والاسلامية من الحرية ومن الوقوف الى جانب قضاياهم".

وتابع "لم تبخل الثورة الاسلامية المباركة بالوقوف الى جانب كل قضايا المستضعفين في العالم فالامام الخميني لم يعتبر ثورته ثورة ايرانية او شيعية او مسلمة بل اعتبرها ثورة كل المستضعفين في العالم، من هنا فان ايران والثورة المباركة دعمت بكل ما تملك من امكانيات وقوة هذه الحركات من اجل الوصول الى الحرية والعدالة والاستقلال".

وختم "لقد انبنت سياسة الجمهورية الاسلامية منذ انطلاقة الثورة وتأسيس النظام الاسلامي لهذه الجمهورية على الاحترام لشعوب المنطقة والتعاون ومد يد الاخوة مع الانظمة الاسلامية والعربية وطرح القضايا التي تهم الجانبين وكنا نرى دائما ان الحمهورية الاسلامية هي الت تتحمل الاذى من الاخرين في سبيل تحقيق مفهوم الاخوة والوحدة الاسلامية الذي انطلقت الثورة منه".
رقم : 1114912
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