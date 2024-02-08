قائد سلاح الجو الإسرائيلي: عشرات الطائرات تحلق بسماء جنوب لبنان وعند ورود الأوامر ستتحوّل إلى مئات

ولفت المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي ​أفيخاي أدرعي​، عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّه "حضر المؤتمر جميع قادة سلاح الجو من رتبة ليفتينانت كولونيل وما فوقها، منهم قادة الأسراب والوحدات العملياتيّة، وطُرحت خلاله خطط سلاح الجوّ لعام 2024، في مسائل بناء القوّة وممارستها".



وزعم أنّ "مضامين المؤتمر شملت طرح عمليّات سلاح الجوّ الرّئيسيّة خلال الحرب، من أوّل أيّامها وحتّى الآن بمنظوماته المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، طُرحت خطّة العمل الرّئيسة لسلاح الجوّ لعام 2024، المعرّفة كعام قتال، والّتي تتناول تعاظم السّلاح، القتال على الجبهة الجنوبيّة، والجاهزيّة لخوض القتال على الجبهة الشّماليّة".