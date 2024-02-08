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الخميس 8 شباط 2024 ساعة 22:21

ردود الأفعال الدولية على جريمة اغتيال أبو باقر الساعدي

ردود الأفعال الدولية على جريمة اغتيال أبو باقر الساعدي
واغتالت الولايات المتحدة امس القيادي في الحشد الشعبي ابو باقر الساعدي في هجوم بطائرة مسيرة على سيارته في العاصمة العراقية، محاولة تبرير ذلك بانه يأتي في اطار الرد على الهجوم الاخير على قواتها في الاردن والذي اودى بحياة ثلاثة من قواتها فيما جرح العشرات.

وقال مصدرنا بدأ في بغداد مراسم تشييع القائد الشهيد الكبير ابو باقر الساعدي من مديرية اعلام الحشد الشعبي وسط غضب وحزن يهيمن على هذه الاجواء، وقد وصل قبل قليل جثمان الشهيد ابوباقر الساعدي.

واضاف المصدر: هذا الهجوم كانت له ردود فعل غاضبة وشاجبة ومطالبة بإنهاء الوجود الاميركي على الاراضي العراقية.

وفي هذا الصدد توالت ردود الأفعال المستنكرة لهذا العمل الاجرامي وأكد الإطار التنسيقي فی العراق، اليوم الخميس، ان ما حدث من استهداف للشهيد ابي باقر الساعدي مساء الاربعاء في منطقة مكتظة بالسكان يتنافى ويتقاطع مع المهام المحددة لقوات التحالف.

الإطار ذكر في بيان، انه يدين الاعتداءات المتكررة من قبل القوات الامريكية على سيادة العراق وتجاوزه الخطوط الحمراء باستهدافه قوات رسمية ورجالا ساهموا بدحر الارهاب "الداعشي" وطهروا الاراضي العراقية من دنسهم التكفيري مرة أخرى.

وأضاف، ان ما حدث من استهداف للشهيد ابي باقر الساعدي مساء الاربعاء في منطقة مكتظة بالسكان يتنافى ويتقاطع مع المهام المحددة لقوات التحالف والمنحصرة بمحاربة التنظيمات الإرهابية في مناطق تواجدها بل ونعدّه انتقاما دمويا من قادة واجهوا الارهاب بقوة".

وتابع، "نحذر من ان الاستمرار بذلك سيفتح الباب لهجمات مضادة ولن ينتهي الامر بذلك، نشدد على ضرورة مواصلة الجهود الحكومية لأنهاء مهام التحالف الدولي، وبذلك ينتهي مسلسل الاعتداءات العدوانية، والحفاظ على سلامة وأمن المواطنين".

بدوره طالب الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي الحكومة العراقية بتقديم طلب رسمي لمجلس الأمن للمطالبة بانسحاب فوري للقوات الأجنبية من العراق.

من جانبه قال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي إن العدوان الامريكي في بغداد يقوض كل التفاهمات، محملاً الجانب الامريكي وقوات التحالف تداعيات هذه الاعمال الخطيرة.

وفي السياق أدان المكتب السياسي لأنصار الله بشدة الاعتداء الأمريكي الإجرامي الغادر الذي أدى إلى استشهاد القائد المجاهد أبو باقر الساعدي وعدد من رفاقه في العاصمة العراقية بغداد.

وقال المكتب في بيان إن اغتيال القائد في الحشد الشعبي ورفاقه عدوان إجرامي جبان يأتي في سياق الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني، معتبرا أن استهداف الشهيد المجاهد أبو باقر الساعدي يمثل عدوانا على الشعب العراقي كاملا.

وأكد، البيان، أن العدوان الأمريكي يدل على مدى الأثر والفاعلية لضربات المقاومة العراقية المساندة للشعب الفلسطيني في غزة، مضيفا أن العدوان الأمريكي يعكس حالة العجز الأمريكي الإسرائيلي في وقف ضربات المقاومة الإسلامية في العراق.

وشدد على أن التواجد الأمريكي في العراق والمنطقة سبب رئيسي لزعزعة الأمن والاستقرار وحماية للكيان الصهيوني، مؤكدا أن هذه الاعتداءات الأمريكية المتكررة على شعوب الأمة لن تؤثر في موقفها الداعم للشعب الفلسطيني.

ومن جهته قال حزب الله، في بيان صدر صباح اليوم الخميس، إنّ "جريمة اغتيال الشهيد القائد الحاج وسام محمد صابر (أبو باقر الساعدي) وكوكبة من إخوانه هي انتهاك صارخ لسيادة العراق وأمنه واستقراره".

وأكد حزب الله أن هذه الجريمة استمرار لجرائم قوات الاحتلال الأميركي السابقة ‏وعدوانها المستمر ‏على شعوب أمتنا في العراق وسوريا واليمن.

وأضاف أن لدى حركات المقاومة في المنطقة الثقة التامّة بالمجاهدين من أبناء ‏الشعب العراقي المجاهد المصرّين ‏على التمسّك بنهج المقاومة والتحرير، ‏ومواصلة دعم وإسناد الشعب الفلسطيني المظلوم، مؤكداً أنّ الإغتيال الآثم ‌‏سوف يزيد الشعب العراقي إصراراً على مواصلة هذا الطريق.‏ 

ومن جانبه أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن العمل الإرهابي الأمريكي داخل العراق يتعارض مع القوانين والأنظمة الدولية.

وأدان كنعاني اليوم الخميس بشدة العدوان الذي قامت به امريكا داخل الاراضي العراقية والذي اسفر عن استشهاد عدد من افراد المقاومة ضد الارهاب بمن فيهم ابو باقر الساعدي من كبار قادة مكافحة الارهاب وداعش واعتبره مثالا بارزا على ارهاب الدولة الامريكي وكذلك "انتهاك السيادة الوطنية و "ووحدة اراضي العراق" وقال انه يتعارض والقوانين والمواثيق الدولية.

واكد ان الاجراء العدواني لقوات سنتكام الارهابية في بغداد، يصب في خانة استمرار الدعم الامريكي الضخم لجرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني المظلوم.
 
رقم : 1114942
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