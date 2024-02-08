الخارجية الإيرانية تدين العمل الإرهابي الأمريكي داخل العراق

وأدان كنعاني اليوم الخميس بشدة العدوان الذي قامت به امريكا داخل الاراضي العراقية والذي اسفر عن استشهاد عدد من افراد المقاومة ضد الارهاب بمن فيهم ابو باقر الساعدي من كبار قادة مكافحة الارهاب وداعش واعتبره مثالا بارزا على ارهاب الدولة الامريكي وكذلك "انتهاك السيادة الوطنية و "ووحدة اراضي العراق" وقال انه يتعارض والقوانين والمواثيق الدولية.



واكد ان الاجراء العدواني لقوات سنتكام الارهابية في بغداد، يصب في خانة استمرار الدعم الامريكي الضخم لجرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني المظلوم.



وقدم كنعاني التهاني والتعازي للشعب العراقي والحكومة العراقية واسر هؤلاء الشهداء الابرار معتبرا ان استمرار هذه المغامرات من قبل امريكا، يشكل تهديدا ضد السلام والامن الاقليميين والدوليين.



وذكّر ثانية بالمسؤولية التي تتحملها الاسرة الدولية وكذلك مجلس الامن الدولي في الحد من الاجراءات والهجمات غير القانونية والاحادية الامريكية في المنطقة وكذلك الحد من توسيع نطاق الازمة وعدم الاستقرار.

