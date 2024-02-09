واشنطن تفرض عقوبات على 3 شركات إماراتية لهذا السبب

وقالت الوزارة في بيان: "يتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية اليوم إجراءه الثاني في عام 2024 لفرض سقف سعر على النفط الروسي، حيث تم فرض عقوبات على 4 شركات وتجميد ملكية سفينة واحدة".



والشركات المشمولة في العقوبات التي تتخذ من الإمارات مقرا لها هي شركة Zeenit Supply and Trading Dmcc وشركة Talassa Shipping DMCC، وشركة Oil Tankers SCF Mgmt FZCO، وناقلة النفط NS Leader التي ترفع علم الغابون، وشركة NS Leader Shipping المسجلة في ليبيريا.



وأضافت واشنطن أن هذه المنظمات والسفينة "متورطة في مخطط لانتهاك سقف أسعار" النفط الروسي.