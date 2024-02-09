الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 9 شباط 2024 ساعة 08:39
العراقيون هم الذين حرروا العراق..

يحيى رسول: الاميركان لا يسمحون لنا ببناء جيش قوي

يحيى رسول: الاميركان لا يسمحون لنا ببناء جيش قوي
جاء ذلك في حوار تلفزيوني مساء امس الخميس على فضائية القناة الرابعة العراقية، حيث تساءل اللواء رسول بقوله، الى متى نعطي الدماء ونبقى ساكتين؟

واوضح قائلا، أنا عندما اتكلم فاني اتكلم عن معرفة شخصية بالاميركان فقد جلست معهم وتحاورت معهم، نعم في معارك التحرير اعطونا السلاح والتجهيزات وذلك ما تحدثنا عنه في كل محفل، لقد ادوا الواجب الملقى عليهم وشكرا، لكن في نفس الوقت نسأل من الذي حرر الاراضي العراقية؟

واجاب اللواء رسول قائلا: الذين حرروا الاراضي العراقية هم العراقيون، نحن الذين حررناها، انا كنت موجودا في كل المعارك وفي كل الخطط االعسكرية العراقية، حيث كانت الجنائز تتوالى في طابور على مغتسلات النجف الاشرف، كانوا من خيرة الشباب العراقيين.

وأضاف، أعطينا الدماء اعطينا التضحيات تمكنا من طرد (داعش) نعم ساعدتنا دول، لكنهم في بعض الاحيان يُقترون علينا العتاد كقنابل المدفعية، نطلب من مختلف الدول سلاحا لبناء دفاع جوي لا يعطونا لاسباب واهية، اذا كنا نسعى للحصول على صاروخ قصير المدى (100كيلو) يتعذرون لنا بمختلف الاعذار والواضح من كل ذلك انهم لا يريدون منا ان نبني جيشا للعراق، ورغم كل ذلك نحن نقاتل ونختلق القدرات لبناء جيش للعراق..

ثم توعد اللواء رسول جماعات "داعش" الارهابية قائلا: اقولها ليس تباهيا وبصريح العبارة، اقسم بالله لو تحركت (داعش) من سوريا من مخيم الهول أو في الحسكة او في دير الزور قسما لنجعل من جثثهم جيفا تاكل وتشبع منها الكلاب.

وختم اللواء يحيى رسول حديثه في اشارة الى قوات الاحتلال الاميركي قائلا: نريد بناء جيش وانت لا تعطيني.. هذا ممنوع وهذا لا يمكن، لقد وصلنا الى مرحلة نعتبر فيها ان سيادة العراق خط احمر لا مجال لتجاوزها، فالعراق فوق كل شيء ليس كلامي منحصرا باميركا انما سيادة العراق فوق كل دولة سواء دول الجوار او الاقليمية او الدولية لا احد يصل سيادة العراق.
رقم : 1114994
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
لبنان.. المقاومة تستهدف قاعدة ميرون الجوية
لبنان.. المقاومة تستهدف قاعدة ميرون الجوية
شهداء وجرحى في عدوان إسرائيلي على رفح ودير البلح
شهداء وجرحى في عدوان إسرائيلي على رفح ودير البلح
9 شباط 2024
اليمن: عدوان أميركي - بريطاني يستهدف الحديدة والدريهمي
اليمن: عدوان أميركي - بريطاني يستهدف الحديدة والدريهمي
9 شباط 2024
هل سيعاني الصهاينة في غزة من مصير أمريكا في فيتنام؟
هل سيعاني الصهاينة في غزة من مصير أمريكا في فيتنام؟
9 شباط 2024
السيناريو الأمريكي للهروب من الهزيمة في البحر الأحمر.. هل استئناف الحرب الأهلية في اليمن ينقذ الصهاينة؟
السيناريو الأمريكي للهروب من الهزيمة في البحر الأحمر.. هل استئناف الحرب الأهلية في اليمن ينقذ الصهاينة؟
9 شباط 2024
الشيخ الدكتور زهير جعيد لـ "اسلام تايمز": منذ انطلاقة الثورة الاسلامية كانت قضية فلسطين هي القضية الاساس للامام الخميني قدس سره
الشيخ الدكتور زهير جعيد لـ "اسلام تايمز": منذ انطلاقة الثورة الاسلامية كانت قضية فلسطين هي القضية الاساس للامام الخميني قدس سره
8 شباط 2024
الرئيس رئيسي: دماء شهداء غزة، ستضع نهاية للكيان الصهيوني
الرئيس رئيسي: دماء شهداء غزة، ستضع نهاية للكيان الصهيوني
8 شباط 2024
هل سيعاني الصهاينة في غزة من مصير أمريكا في فيتنام؟
هل سيعاني الصهاينة في غزة من مصير أمريكا في فيتنام؟
8 شباط 2024
التوتر في البحر الأحمر... هل يطرق التضخم أبوب القارة العجوز من جديد؟
التوتر في البحر الأحمر... هل يطرق التضخم أبوب القارة العجوز من جديد؟
8 شباط 2024
كيان الاحتلال في مأزق ..المشكلات النفسية والعقلية أزمة من نوع آخر يواجهها الكيان الغاصب
كيان الاحتلال في مأزق ..المشكلات النفسية والعقلية أزمة من نوع آخر يواجهها الكيان الغاصب
8 شباط 2024
الشيخ شريف توتيولـ"اسلام تايمز": ذكرى الثورة الاسلامية الايرانية ال ٤٥ هذه السنة أتت بطعم خاص
الشيخ شريف توتيولـ"اسلام تايمز": ذكرى الثورة الاسلامية الايرانية ال ٤٥ هذه السنة أتت بطعم خاص
7 شباط 2024
قائد الثورة يوافق على عفو عدد من المحكومين بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية
قائد الثورة يوافق على عفو عدد من المحكومين بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية
7 شباط 2024
تفاصيل الهجمات الأمريكية ضد مجموعات المقاومة
تفاصيل الهجمات الأمريكية ضد مجموعات المقاومة
7 شباط 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل سيعاني الصهاينة في غزة من مصير أمريكا في فيتنام؟
التوتر في البحر الأحمر... هل يطرق التضخم أبوب القارة العجوز من جديد؟
كيان الاحتلال في مأزق ..المشكلات النفسية والعقلية أزمة من نوع آخر يواجهها الكيان الغاصب
تفاصيل الهجمات الأمريكية ضد مجموعات المقاومة