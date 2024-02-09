يحيى رسول: الاميركان لا يسمحون لنا ببناء جيش قوي

جاء ذلك في حوار تلفزيوني مساء امس الخميس على فضائية القناة الرابعة العراقية، حيث تساءل اللواء رسول بقوله، الى متى نعطي الدماء ونبقى ساكتين؟



واوضح قائلا، أنا عندما اتكلم فاني اتكلم عن معرفة شخصية بالاميركان فقد جلست معهم وتحاورت معهم، نعم في معارك التحرير اعطونا السلاح والتجهيزات وذلك ما تحدثنا عنه في كل محفل، لقد ادوا الواجب الملقى عليهم وشكرا، لكن في نفس الوقت نسأل من الذي حرر الاراضي العراقية؟



واجاب اللواء رسول قائلا: الذين حرروا الاراضي العراقية هم العراقيون، نحن الذين حررناها، انا كنت موجودا في كل المعارك وفي كل الخطط االعسكرية العراقية، حيث كانت الجنائز تتوالى في طابور على مغتسلات النجف الاشرف، كانوا من خيرة الشباب العراقيين.



وأضاف، أعطينا الدماء اعطينا التضحيات تمكنا من طرد (داعش) نعم ساعدتنا دول، لكنهم في بعض الاحيان يُقترون علينا العتاد كقنابل المدفعية، نطلب من مختلف الدول سلاحا لبناء دفاع جوي لا يعطونا لاسباب واهية، اذا كنا نسعى للحصول على صاروخ قصير المدى (100كيلو) يتعذرون لنا بمختلف الاعذار والواضح من كل ذلك انهم لا يريدون منا ان نبني جيشا للعراق، ورغم كل ذلك نحن نقاتل ونختلق القدرات لبناء جيش للعراق..



ثم توعد اللواء رسول جماعات "داعش" الارهابية قائلا: اقولها ليس تباهيا وبصريح العبارة، اقسم بالله لو تحركت (داعش) من سوريا من مخيم الهول أو في الحسكة او في دير الزور قسما لنجعل من جثثهم جيفا تاكل وتشبع منها الكلاب.



وختم اللواء يحيى رسول حديثه في اشارة الى قوات الاحتلال الاميركي قائلا: نريد بناء جيش وانت لا تعطيني.. هذا ممنوع وهذا لا يمكن، لقد وصلنا الى مرحلة نعتبر فيها ان سيادة العراق خط احمر لا مجال لتجاوزها، فالعراق فوق كل شيء ليس كلامي منحصرا باميركا انما سيادة العراق فوق كل دولة سواء دول الجوار او الاقليمية او الدولية لا احد يصل سيادة العراق.