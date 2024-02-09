الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 9 شباط 2024 ساعة 12:46

فياض: موازين القوى ليست لصالح كيان العدو كي يفرض شروطه

فياض: موازين القوى ليست لصالح كيان العدو كي يفرض شروطه
وقال فياض “يكفي أن نوسع زاوية النظر بحيث نأخذ في الاعتبار المشهد الإقليمي بأكمله، وتحديدا هذا التزامن في المواجهة من اليمن إلى العراق إلى لبنان، كي ندرك حجم التغيّرات الهائلة التي دخلت على معادلات الصراع مع كيان العدو”، واعتبر أن “في الكيان الصهيوني قيادة معطوبة ومجتمعا مأزوما وجيشا مكسورا وأن المسؤولين الصهاينة يبيعون أوهاما وأحلاما لمجتمعهم، وهم عاجزون عن تحقيق ما يعدون به”.

ولفت فياض الى ان “النظر في دلالات رد المقاومة على عرض الهدنة وتبادل الأسرى، يكشف بوضوح مدى ثقة المقاومة بنفسها وبقدراتها وتقييمها لدورها في سياق المواجهة”، واكد ان “نتائج المواجهة غير النهائية لا تتيح للعدو أن يفرض شروطه أو أن يملي ما يحقق مصالحه”.
مصدر : وكالات
رقم : 1115021
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
لبنان.. المقاومة تستهدف قاعدة ميرون الجوية
لبنان.. المقاومة تستهدف قاعدة ميرون الجوية
شهداء وجرحى في عدوان إسرائيلي على رفح ودير البلح
شهداء وجرحى في عدوان إسرائيلي على رفح ودير البلح
9 شباط 2024
اليمن: عدوان أميركي - بريطاني يستهدف الحديدة والدريهمي
اليمن: عدوان أميركي - بريطاني يستهدف الحديدة والدريهمي
9 شباط 2024
هل سيعاني الصهاينة في غزة من مصير أمريكا في فيتنام؟
هل سيعاني الصهاينة في غزة من مصير أمريكا في فيتنام؟
9 شباط 2024
السيناريو الأمريكي للهروب من الهزيمة في البحر الأحمر.. هل استئناف الحرب الأهلية في اليمن ينقذ الصهاينة؟
السيناريو الأمريكي للهروب من الهزيمة في البحر الأحمر.. هل استئناف الحرب الأهلية في اليمن ينقذ الصهاينة؟
9 شباط 2024
الشيخ الدكتور زهير جعيد لـ "اسلام تايمز": منذ انطلاقة الثورة الاسلامية كانت قضية فلسطين هي القضية الاساس للامام الخميني قدس سره
الشيخ الدكتور زهير جعيد لـ "اسلام تايمز": منذ انطلاقة الثورة الاسلامية كانت قضية فلسطين هي القضية الاساس للامام الخميني قدس سره
8 شباط 2024
الرئيس رئيسي: دماء شهداء غزة، ستضع نهاية للكيان الصهيوني
الرئيس رئيسي: دماء شهداء غزة، ستضع نهاية للكيان الصهيوني
8 شباط 2024
هل سيعاني الصهاينة في غزة من مصير أمريكا في فيتنام؟
هل سيعاني الصهاينة في غزة من مصير أمريكا في فيتنام؟
8 شباط 2024
التوتر في البحر الأحمر... هل يطرق التضخم أبوب القارة العجوز من جديد؟
التوتر في البحر الأحمر... هل يطرق التضخم أبوب القارة العجوز من جديد؟
8 شباط 2024
كيان الاحتلال في مأزق ..المشكلات النفسية والعقلية أزمة من نوع آخر يواجهها الكيان الغاصب
كيان الاحتلال في مأزق ..المشكلات النفسية والعقلية أزمة من نوع آخر يواجهها الكيان الغاصب
8 شباط 2024
الشيخ شريف توتيولـ"اسلام تايمز": ذكرى الثورة الاسلامية الايرانية ال ٤٥ هذه السنة أتت بطعم خاص
الشيخ شريف توتيولـ"اسلام تايمز": ذكرى الثورة الاسلامية الايرانية ال ٤٥ هذه السنة أتت بطعم خاص
7 شباط 2024
قائد الثورة يوافق على عفو عدد من المحكومين بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية
قائد الثورة يوافق على عفو عدد من المحكومين بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية
7 شباط 2024
تفاصيل الهجمات الأمريكية ضد مجموعات المقاومة
تفاصيل الهجمات الأمريكية ضد مجموعات المقاومة
7 شباط 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل سيعاني الصهاينة في غزة من مصير أمريكا في فيتنام؟
التوتر في البحر الأحمر... هل يطرق التضخم أبوب القارة العجوز من جديد؟
كيان الاحتلال في مأزق ..المشكلات النفسية والعقلية أزمة من نوع آخر يواجهها الكيان الغاصب
تفاصيل الهجمات الأمريكية ضد مجموعات المقاومة