وليد جنبلاط يلتقى لافروف في موسكو

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أنه “خلال المحادثة تبادلا بشكل متعمق وجهات النظر حول الأزمة في الشرق الأوسط، وشددا على عدم قبول المزيد من التصعيد في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتورط دول أخرى في المنطقة، وخاصة لبنان”، وتابعت “اكد لافروف على موقف روسيا الثابت الداعم لسيادة الجمهورية اللبنانية ووحدتها وسلامة أراضيها”.



وبحث المجتمعون في الجانب السياسي الداخلي للوضع في لبنان، وشددوا على “ضرورة قيام اللبنانيين أنفسهم بإيجاد حلول في أسرع وقت ممكن للقضايا الملحة على جدول الأعمال الوطني على أساس التوافق المتبادل ودون تدخل خارجي”، ولفتوا الى “أهمية مواصلة التطوير التدريجي للعلاقات الودية التقليدية المتعددة الأبعاد بين روسيا ولبنان”.