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الجمعة 9 شباط 2024 ساعة 13:51

الدفاع الروسية: أسقطنا 19 مسيّرة أطلقتها كييف باتجاه روسيا

الدفاع الروسية: أسقطنا 19 مسيّرة أطلقتها كييف باتجاه روسيا
وقال المكتب الإعلامي للدفاع الروسية في بيان: "الليلة، تمّ التصدي لمحاولة نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام 19 طائرة مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".

وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي فوق أراضي مقاطعات كورسك مسيرتين، وبريانسك 5 مسيرات، وأورلوف 4 مسيرات، وإقليم كراسنودار مسيرتين وفوق البحر الأسود 6 مسيرات".

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أنّ  منظومات الدفاع الجوي الروسي أسقطت 7 طائرات مسيّرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، مشيرةً إلى أنه "تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي، باستخدام سبع طائرات بدون طيار على أهداف في الأراضي الروسية، وأنه "تمّ اعتراض جميع الطائرات من قبل أنظمة الدفاع الجوي فوق أراضي منطقة بيلغورود".

وفي السياق، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنّ روسيا تتواصل مع الولايات المتحدة، بشأن "إمكانية وقف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا".

وجاءت تصريحات بوتين في مقابلة مع الصحفي الأميركي، تاكر كارلسون، أمس الجمعة، مدتها ساعتين، نُشرت على حساب كارلسون على موقع التواصل الاجتماعي "X"، وعلى قناته على "يوتيوب"، وكذلك على الموقع الإلكتروني الخاص بالصحفي.

وأكد بوتين أنه يوجد اتصالات بين موسكو وواشنطن، "من خلال وكالات مختلفة"، لافتاً إلى أنه قال للولايات المتحدة: "إذا كنتم حقاً تريدون وقف القتال، يجب عليكم التوقف عن توريد الأسلحة. وسينتهي الأمر في غضون بضعة أسابيع".
رقم : 1115039
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