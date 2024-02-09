سفير روسيا في قطر: حماس جزء لا يتجزأ من المشهد السياسي الفلسطيني

وقال دوغادكين "إنّ حماس جزء لا يتجزأ من المشهد السياسي الفلسطيني ويجب إعطاء ممثليها حق المشاركة في الحياة السياسية على قدم المساواة وعدم التمييز ".



وتابع أنّ نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، أجرى زيارتين إلى موسكو، حيث التقى معه نائب وزير الخارجية الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية لشؤون الشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف.



وصرح السفير الروسي لدى قطر، أن الحوار بين موسكو وحماس لا يقتصر على المسألة الإنسانية بشأن إطلاق سراح الأسرى، بل يولي اهتماماً كبيراً للتوصل إلى "تسوية سياسية للصراع".



ولفت إلى أن الجانب الروسي، في اتصالاته مع حماس، يركز دائماً على ضرورة الإفراج السريع عن المواطنين الروس المتبقين الذين تم احتجازهم خلال أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر.



وذكّر دوغادكينن أنّه بمشاركة مباشرة من السفارة، "تمكنا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي من تأمين إطلاق سراح 3 مواطنين روس. ونبذل قصارى جهدنا لتسهيل إطلاق سراح المدنيين المتبقين، معتبرين ذلك شرطاً ضرورياً لتهدئة الوضع".



وأشار دوغادكين إلى أنه من الضروري نقل المواجهة العسكرية إلى "تسوية سياسية" ودبلوماسية وتهيئة الظروف لإعطاء دفعة جديدة لعملية السلام وحل القضايا الأساسية للوضع النهائي، وفقاً لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية و"مبادئ مدريد".