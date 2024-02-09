13 مجزرة للاحتلال في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

وقالت الوزارة إنّ الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة خلال الساعات الـ24 الماضية، ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 107 شهداء و142 إصابة.



وأضافت الوزارة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.



مصدر في غزة، أفاد، اليوم الجمعة، بارتقاء 21 شهيداً في محيط مستشفى ناصر، الذي يؤوي نازحين بنيران ورصاص الاحتلال الإسرائيلي.



كما أشار إلى أنّ الاحتلال ارتكب مجزرتين في دير البلح والزوايدة، أدّتا إلى ارتقاء 15 شهيداً معظمهم من الأطفال في حصيلة أولية.



