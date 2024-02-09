الضفة الغربية: اعتقالات جديدة.. ومواجهات مع الاحتلال في عدة مناطق

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الصحفي حمزة الصافي (31 عاماً)، وكل من محمد جودت قاسم شحرور (27 عاماً)، وأشرف الطاهر وباسل أبو تمام، بعد اقتحام منازلهم في مدينة طولكرم.



واقتحم "جيش" الاحتلال عدة أحياء في المدينة، ودهم عدداً من منازل المواطنين.



وخلال الاقتحام، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في عدة نقاط بالمدينة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت، من دون التبليغ عن إصابات.



وفي قرية سنجل شمالي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين، هم عبد الحافظ ومحمد شبانة، وحمزة طوافشة، عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها، كما استولت على 3 مركبات ومبلغ مالي.



ودهم جنود الاحتلال قرية بدرس غربي رام الله، ما أدى إلى اندلاع مواجهات من دون التبليغ عن إصابات.



وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي يطا جنوباً وبني نعيم شرقاً، وانتشرت في عدة أحياء بكلا البلدتين. كما دهمت بلدة بيتا جنوبي نابلس، وقريتي باقة الحطب وحجة في قلقيلية، وخطت عبارات عنصرية على جدران منازل المواطنين ومزقت صور لشهداء ومعتقلين.



وفي بلدة بيت فجار جنوبي بيت لحم، أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات احتناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز تجاه منازلهم.



وتأتي هذه الاعتداءات استمراراً لمسلسل الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية، والتي كان آخرها أمس الخميس، تفجير منزل الشهيد حسن قفيشة في مدينة الخليل، واستشهاد الشابين محمد خليل البرغوثي من بلدة كفر عين، شمال غرب رام الله، متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها كفر عين، قبل نحو أسبوعين، وكذلك الشاب الضابط في قوات الأمن الوطني الفلسطيني المنصور بالله جلال محمود الجبار (27 عاماً)، الذي استشهد برصاص الاحتلال أمس عند حاجز دير شرف غربي نابلس، شمالي الضفة الغربية.



