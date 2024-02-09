سوريا: الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق

وكان مصدر في سوريا أكد في وقت سابق، سماع دوي انفجار في أجواء ريف دمشق الغربي.



وفجر الأربعاء، تعرّضت مدينة حمص السورية لعدوان إسرائيلي، أسفر عن 7 شهداء و13 جريحاً.



وفي 20 كانون الثاني/يناير الماضي، أعلنت العلاقات العامة لحرس الثورة في إيران، استشهاد 4 مستشارين عسكريين في عدوان إسرائيلي على العاصمة السورية دمشق، إضافة إلى استشهاد عدد من السوريين.



والشهداء المستشارون العسكريون الإيرانيون هم: حجة الله اميدوار، علي آقازاده، حسين محمدي، وسعيد كريمي.



ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على سوريا، وزاد من وتيرة اعتداءاته بعد "طوفان الأقصى"، نتيجة للفشل العسكري الذي تكبّده إياه فصائل المقاومة الفلسطينية.



وفي أكثر من مرّة، طالبت سوريا الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بتحمّل المسؤولية في وضع حد للسياسات العدوانية الإسرائيلية التي تنذر بإشعال المنطقة، وتدفعها نحو تصعيد شامل يهدّد السلم والأمن الإقليمي والدولي.



وتؤكّد دمشق دائماً تمسّكها بحقّها الثابت في الدفاع عن سيادتها واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، مشدّدة على أنّ الاعتداءات الإسرائيلية الهستيرية لن تثنيها عن مواصلة مكافحة الإرهاب المدعوم من قبل "إسرائيل" ورعاتها ولن تحدّ من عزمها على استعادة أراضيها المحتلة.