رسمياً.. علييف رئيساً لجمهورية أذربيجان للمرة الخامسة

وانتهت الانتخابات الرئاسية المبكرة في أذربيجان الأربعاء الماضي، بتوقيت موسكو.



وبلغ العدد الإجمالي للناخبين في أذربيجان أكثر من 6 ملايين. يمكنهم التصويت في 6537 مركز اقتراع. وتمّ تسجيل أكثر من 90 ألف مراقب.



كما تمّ افتتاح 49 مركز اقتراع للمواطنين المقيمين في الخارج، واعتماد 49 منظمة دولية و800 مراقب من 70 دولة بينها روسيا.



وفي كانون الثاني/يناير الماضي، أعلن علييف أنه يريد أن تكون الانتخابات "بداية حقبة جديدة تتمتع خلالها أذربيجان بالسيطرة الكاملة على أراضيها".



وفي 7 كانون الأول/ديسمبر 2023، وقّع علييف مرسوماً يعلن فيه إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وحدّدت على أساسها لجنة الانتخابات المركزية موعدها في 7 شباط/فبراير 2024.



وأمر بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بعد وقت قصير من استعادة حكومته إقليم ناغورنو كاراباخ، في عملية عسكرية ضد القوات الأرمنية.



ويتولى إلهام علييف السلطة في جمهورية أذربيجان منذ أكثر من 20 عاماً، وهذه دورته الانتخابية الخامسة، منذ العام 2003، عندما خلف والده حيدر علييف.

