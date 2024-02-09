وصول وزير خارجية إيران إلى بيروت

وأمس، أعلن السفير الإيراني مجتبى أماني، عبر صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، أنّ "وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان سيصل إلى بيروت، حيث سيجري لقاءات هامة مع كبار المسؤولين في الجمهورية اللبنانية في إطار التشاور حول مختلف التطورات والمستجدات".