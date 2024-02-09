برلمانيون في العراق يطالبون بإلغاء الامتيازات الممنوحة للأردن!

وشنت الولايات المتحدة غارات جوية يوم الجمعة الماضي في العراق وسوريا على أكثر من 85 هدفا ردا على الهجوم الذي وقع في الأردن مطلع الأسبوع الماضي وأدى إلى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين.