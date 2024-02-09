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الجمعة 9 شباط 2024 ساعة 17:43

العميد فدوي: اميركا والكيان الصهيوني والمنافقون يريدون الا يشارك الشعب في الانتخابات

العميد فدوي: اميركا والكيان الصهيوني والمنافقون يريدون الا يشارك الشعب في الانتخابات
وقال العميد فدوي، مساء الخميس، في ملتقى لمقاتلي كتيبة المقداد واللواء المدرع 72 في آبادان (بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران) ابان فترة الدفاع المقدس (1980-1988): ان أعداء الثورة الإسلامية كانت لهم حسابات على الدوام واتخذوا إجراءات ضد بلدنا على هذا الأساس، لكنهم حساباتهم فشلت، رغم أن ذلك كلف البلاد اثمانا.

وأضاف: من أخطاء العدو فرض الحرب على مدى 8 اعوام والتي هُزِموا فيها هزيمة ساحقة، لكنها كلفت الثورة والوطن اثمانا، ولا ينبغي منحهم هذه الفرصة مرة أخرى.

واكد العميد فدوي إن تجلي حضور الشعب في الحكومة يعني المشاركة القصوى في الانتخابات وتابع: يجب أن نشارك في هذه الساحة حتى لا يخطئ العدو في حساباته ضد الوطن.

وقال نائب القائد العام للحرس الثوري الإسلامي: أميركا والمنافقون (زمرة خلق الارهابية) والكيان الصهيوني يريدون من الشعب عدم المشاركة في الانتخابات من أجل استخدام الحرب الناعمة ضد بلدنا، لكنهم سيظلون يفشلون في حياكة مؤامرتهم.

وقال نائب القائد العام للحرس الثوري: إن يوم الله الـ 22 من بهمن (11 شباط/فبراير)، ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، هو مظهر من مظاهر انتصار جبهة الحق على الباطل، وطبعا يسعى خبثاء العالم إلى التقليل من ملحمة هذا اليوم، لكن حضور الجماهير في المسيرات سيجهض مؤامراتهم.
رقم : 1115093
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