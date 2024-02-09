هذا ما فعله يمينيون متطرفون صهاينة بمساعدات إنسانية متجهة لغزة

وذكر موقع “واينت” العبري أن نشطاء صهاينة أغلقوا معبر نيتسانا، لمنع الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية من دخول قطاع غزة”.



وقال الموقع إن متظاهرين منعوا شاحنات الإمداد إلى قطاع غزة معلنين أنه “لن تمر أي مساعدات حتى يعود آخر المختطفين”، في إشارة إلى الأسرى الإسرائيليين في غزة.



ويقوم متطرفون صهاينة وذوو أسرى لدى المقاومة، باحتجاجات في الطرق المؤدية إلى معبري “كرم أبو سالم” و”نيتسانا”، لمنع مرور شاحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة.



وكان، برنامج الأغذية العالمي قد حذر أمس الخميس، من أن خطر المجاعة في قطاع غزة يزداد يوميًّا، مؤكدًا أن “وصول المساعدات إلى مدينة غزة لا يكفي لمنع حدوث المجاعة”.