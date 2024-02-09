“برنامج الأغذية العالمي”: سكان غزة يعيشون “كارثة إنسانية ملحمية”

وأضاف المدير القطري لـ”الأغذية العالمي” بفلسطين ماثيو هولينغورث، في مقابلة مع شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية، إن “غزة تعيش عدة أزمات، وفي مقدمتها عدم توفر الرعاية الصحية، والجوع”.



وفي معرض وصفه لما رآه داخل القطاع، قال المسؤول الأممي إن “غزة اليوم مختلفة تماما عما كانت عليه قبل 4 أشهر، حيث إن نصف أبنيتها مدمرة ومتضررة، ومعظم سكانها أصبحوا بلا مأوى”.



وأردف أن “هناك إحصائيات أممية أجريت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي تشير إلى أن 300 ألف شخص على الأقل في شمال القطاع معرضون للموت جوعا”.



واعتبر هولينغورث أن “سكان قطاع غزة يعيشون كارثة إنسانية ملحمية، وسط الجوع والمجاعة وانتشار الأمراض”.

والجمعة، ارتفعت حصيلة الحرب على قطاع غزة التي تُحاكم إسرائيل إثرها بتهمة “الإبادة الجماعية”، لتبلغ “27 ألفا و947 شهيدا، و67 ألفا و459 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي”، بحسب السلطات الفلسطينية في القطاع.