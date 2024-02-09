وزراء خارجية عرب يناقشون الحرب في غزة خلال اجتماع بالرياض

ورفض رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء أحدث شروط قدمتها ح م ا س من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإعادة المحتجزين في قطاع غزة، لكن بلينكن قال إنه لا يزال هناك مجال للتفاوض لإبرام اتفاق.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود دعا إلى الاجتماع الذي عُقد أمس الخميس في الرياض. وضم الاجتماع وزراء خارجية قطر ومصر والأردن والإمارات وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ.



وأضافت الوكالة أن الوزراء العرب أكدوا على “ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة والتوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين وفقا للقانون الإنساني الدولي، ورفع كافة القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع”.



وأكد الوزراء العرب “أهمية اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين” في إشارة إلى اعتراف الكيان الإسرائيلي بدولة فلسطينية.



كما عبروا عن دعمهم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بعد تعليق 16 دولة تمويلها للوكالة عقب مزاعم الاحتلال أن 12 من موظفيها شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول.