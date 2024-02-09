وزير خارجية تركيا: الصمت حيال مجازر الكيان الإسرائيلي يزعزع النظام العالمي

وأشار إلى أن الكيان الإسرائيلي يواصل احتلال أراض منذ عقود، وأن “نحو 30 ألف شخص بريء قتلوا عمداً دون تمييز في المذبحة التي بدأت (بقطاع غزة) في 7 أكتوبر (تشرين الأول) وتستمر منذ أكثر من 100 يوم”.



وحذر الوزير من امتداد تداعيات الحرب على غزة إلى العالم قائلا: “قد تتحول إلى حرب تؤثر على العالم بأسره، هذه التصدعات والتبعات الجيوستراتيجية قد تأتي بأعباء وصعوبات لا يستطيع العالم تحملها، لذا على الجميع بذل ما في وسعه لوقف الإبادة بأقرب وقت، وتنفيذ حل الدولتين”.



وأساس المشكلة في فلسطين، بحسب الوزير التركي، هو استخدام الاحتلال الإسرائيلي للقوة، مبينا أنها “مأساة يقوم بها طرف قوي ومحتل ومعتدٍ، الكيان الإسرائيلي يقتل الناس عشوائيا”.

