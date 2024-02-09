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الجمعة 9 شباط 2024 ساعة 20:21

المقاومة اللبنانية مستمرة باستهداف مواقع الاحتلال الصهيوني

المقاومة اللبنانية مستمرة باستهداف مواقع الاحتلال الصهيوني
كذلك، استهدفت المقاومة التجهيزات التجسسية في محيط موقع "الرمتا" في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وفي محيط موقع "المالكية"، بالأسلحة المناسبة، حيث حققوا إصاباتٍ مباشرةً أيضاً.

وأعلن حزب الله استهداف مجاهديه دبابة "ميركافا" في موقع "البغدادي"، ما أدى إلى إصابتها وتدميرها.

وأكّدت المقاومة الإسلامية في لبنان، في عدة بياناتٍ منفصلة، أنّ هذه العمليات جاءت دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية تحدّثت عن "إطلاق صاروخ مضاد للدروع نحو موقع للجيش الإسرائيلي، في إصبع الجليل".

بالتوازي، تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات اللبنانية الجنوبية، بحيث استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف عيترون ووادي السلوقي، وفقاً لما أفاد به مصدر في جنوب لبنان.

وأضاف مصادر أنّ الاحتلال شنّ غاراتٍ على بلدات الخيام والناقورة، وتلة "علي الطاهر" في محيط بلدة كفرتبنيت.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان ‏التجهيزات التجسسية في ثكنة "دوفيف"، بالأسلحة المناسبة، مصيبةً إياها بصورة مباشرة.

يُذكر أنّ حزب الله استهدف، أمس الخميس، مقرّ قيادة لواء المشاة الثالث في ‏قاعدة "عين زيتيم" الإسرائيلية، بعشرات من صواريخ "الكاتيوشا"، قاعدة "‏ميرون" الجوية بصواريخ "فلق".

وأكّدت المقاومة أنّ الاستهدافين جاءا دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والمدنيين، وآخرها العدوان الذي استهدف مدينة النبطية، جنوبي لبنان.

أكّدت وسائل إعلام إسرائيلية أنّه جرى إطلاق 60 صاروخاً على الأقل من لبنان، نحو مستوطنة "كريات شمونة" ومستوطنات أخرى في المنطقة الشمالية (شمالي فلسطين المحتلة). 

وذكر الإعلام الإسرائيلي أنّ "سماء الشمال بدت هذه الليلة مثل سماء الجنوب"، مشدداً على أنّ ما جرى هو فقط "القليل من قدرة حزب الله".

وشدّد إعلام الاحتلال قائلاً إنّ وابل الصواريخ الذي أُطلق من لبنان في الصلية الأخيرة، مساء اليوم، "لم نشهده من عام 2006".
 
 وبالتزامن، أفاد مصدر بأنّ "هدفاً عسكرياً جديداً في الجولان المحتل كان من أهداف الصلية الأخيرة التي أُطلقت من لبنان".

 
رقم : 1115119
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