مسؤول إسرائيلي: إسرائيل سلّمت قطر ومصر ردّها على مقترح حماس ورفضت جزءا كبيرا من مطالب الحركة

ولفت إلى أنّ "إسرائيل رفضت انسحاب الجيش الإسرائيلي من الممر الذي يقسم قطاع غزة بوقت مبكر من المرحلة الأولى".



وأوضح المسؤول الإسرائيلي أنّ "إسرائيل أبلغت الوسطاء أنها لن توافق على عودة السكان إلى شمال قطاع غزة"، كما ذكر أنّ "إسرائيل أبدت استعدادها لدراسة انسحاب الجيش من مراكز المدن في قطاع غزة".



وكشف أنّ "إسرائيل أوضحت للوسطاء أنها غير مستعدة لمناقشة رفع الحصار عن غزة"، كما أفاد يأنّ "إسرائيل أبلغت الوسطاء رفضها الالتزام بإنهاء الحرب بعد الانتهاء من تنفيذ الصفقة".



وأشار المسؤول نفسه، بحسب موقع "والا"، إلى أنّ "إسرائيل تعمل مع مصر وقطر على تقليص الفجوة بما يمكن من إجراء مفاوضات جادة".