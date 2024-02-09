روس يزورون كوريا الشماليّة في أول فوج سياحي أجنبي منذ جائحة كوفيد-19

وأغلقت كوريا الشمالية حدودها بفرض قيود صارمة للغاية خلال الجائحة، وفي إحدى الحوادث أردت مواطنا كوريا جنوبيا قتيلا بالرصاص كان قد دخل بطريقة غير شرعية إلى مياهها الإقليمية.



وقالت السفارة الروسية في منشور على فايسبوك، اليوم الجمعة، إن رحلة تابعة لشركة إير كوريو للطيران، وتشغلها كوريا الشمالية بأسطول قديم من الطائرات روسية الصنع، نقلت 100 زائر إلى مطار بيونغ ييانغ الدولي.



وأضافت أن المجموعة تضم أشخاصا يعملون في مجال السياحة و"مسافرين من جميع أنحاء #روسيا من كالينينجراد إلى فلاديفوستوك" وسيقضون أربعة أيام في استكشاف المعالم السياحية في الشمال بما في ذلك منتجع التزلج الرئيسي.



وأضاف المنشور "سوف نتطلع إلى لقاءات جديدة مع السياح من روسيا!".



ومنتجع التزلج الذي ورد ذكره في المنشور مشروع كبير قاده الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بعد توليه السلطة في عام 2011.



وتأتي زيارة الفوج السياحي بعد أن التقى كيم والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في شمال فلاديفوستوك في أيلول وتعهدا بتوثيق التعاون الاقتصادي والعسكري وسط اتهامات من واشنطن بأن بيونغ يانغ تساعد بوتين في الحرب في أوكرانيا.