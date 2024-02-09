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الجمعة 9 شباط 2024 ساعة 21:40

العدو الإسرائيلي يهدّد بتوسيع رقعة الحرب.. وعبد اللهيان يؤكد “أمن لبنان من أمن إيران”

العدو الإسرائيلي يهدّد بتوسيع رقعة الحرب.. وعبد اللهيان يؤكد “أمن لبنان من أمن إيران”
وقد أكّد أوري غوردين“الاستعداد لتوسيع رقعة الحرب والانطلاق للهجوم، مشيرا إلى أن “الهدف هو تغيير الوضع الأمني في المنطقة الشمالية على نحو سيتيح لنا إعادة السكان بأمان”، مشددا “سنستمر في خوض المعركة الدفاعية وفي ضرب حزب الله وتجريده من قدراته”.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد أغار على بلدة مارون الراس في قضاء بنت جبيل، وألقى صاروخين تصاعدت جراءهما سحب الدخان الكثيف. واستهدفت مسيرة منزلًا غير مأهول على الطريق العام في مركبا. كما أغارت مسيرة على منزل في يحمر الشقيف وعلى منزل آخر في حي المعبور في عيتا الشعب بالتزامن مع قصف مدفعي طال أطراف الضهيرة والجبين ويارين وكفركلا والوزاني.

وردّا على الاعتداءات, استهدفت ال م قاومة الاسلامية اليوم مواقع العدو تجهيزات تجسسية في ثكنة دوفيف وأصابوها إصابة مباشرة كما استهدف الم قا ومون موقع البغدادي وأصابوا دبابة ميركافا ما أدى إلى تدميرها, وأصابوا التجهيزات التجسسية في محيط موقع المالكية وبعد الظهراستهدفت المقا و مة موقع زبدين في مزارع شبعا وموقع بيّاض بليدا وثكنة كيلاع التابعة لجيش العدو في الجولان السوري المحتل بعشرات صواريخ الكاتيوشا ونشر الإعلام الحر بي صورة للمعسكر الذي يعدّ قاعدة عسكريّة للتدريب وتنفّذ فيه المناورات التي يجريها العدو بشكل دوري.
وتأتي تلك العمليات ردّا على تهديدات العدو واعتداءاته كما ذكر بيان الم قا ومة.
رقم : 1115151
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