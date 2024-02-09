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الجمعة 9 شباط 2024 ساعة 21:44

عباس يرد على تصريحات نتنياهو عن خطة رفح المزدوجة وتنفيذ طموحاته

عباس يرد على تصريحات نتنياهو عن خطة رفح المزدوجة وتنفيذ طموحاته
واعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن هذا المخطط يشكل تهديدا حقيقيا ومقدمة لتنفيذ السياسة الكيان المرفوضة الهادفة لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وأضافت في بيان صدر، مساء اليوم الجمعة، أنها تحمّل "حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات ذلك، وكذلك الإدارة الأمريكية مسؤولية خاصة، مشددة على خطورة هذه السياسة التدميرية".

وأكدت أن "الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن أرضه ولن يقبل أن يهجر من وطنه".

كما دعت الرئاسة الفلسطينية مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته، لأن "إقدام الاحتلال على هذه الخطوة يهدد الأمن والسلم في المنطقة والعالم، وإن ذلك تجاوز لكل الخطوط الحمراء".

وأضافت: "لقد آن الأوان لتحمل الجميع مسؤوليته في مواجهة خلق نكبة أخرى ستدفع المنطقة بأسرها إلى حروب لا تنتهي".
رقم : 1115153
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