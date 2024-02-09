جريمة جديدة لإسكات صوت الحقيقة.. حجب وإزالة حسابات قائد الث و ر ة

وقامت ادارة شركة ميتا الأمريكية على حجب وإزالة حسابات قائد الث و ر ة الإسلامية على منصتي فيس بوك وإنستغرام والتي كانت تضم خمسة ملايين متابع فقط على إنستغرام؛ وتلك هي جريمة تضاف إلى رصيد جرائم الولايات المتحدة ضمن سياسة كتم حرية التعبير والرأي التي تنادي بها الدول الغربية وللتعتيم على ما يتم ارتكابه من انتهاكات صارخة لحرية الإعلام وتشويه للحقائق.



وأفاد متحدث باسم ادارة شركة ميتا الأمريكية امس الخميس عن حجب وأزالت هذه الحسابات لانتهاكها المتكرر لسياسات بشأن المنظمات والأفراد المحظورين "حسب تعبيره".