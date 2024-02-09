مصر تكثف الأمن على حدودها بعد تهديدات العدو الإسرائيلي

وجرى نشر الآليات قبل توسيع العدو الإسرائيلي عملياته العسكرية لتشمل مدينة رفح بجنوب غزة التي نزح إليها أغلب سكان القطاع بحثا عن ملاذ آمن، الأمر الذي زاد مخاوف مصر من احتمال إجبار الفلسطينيين على الخروج على نحو جماعي من القطاع.



وقصفت طائرات حربية إسرائيلية معادية رفح اليوم الجمعة وأمر رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجيش بالاستعداد لإجلاء النازحين.



ومنذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر تشرين الأول، أقامت مصر جدارا حدوديا خرسانيا تعلوه أسلاك شائكة. وقال المصدران الأمنيان إن مصر أقامت أيضا حواجز رملية وعززت المراقبة عند مواقع التمركز الحدودية.

وذكرت الهيئة المصرية العامة للاستعلامات في الشهر الماضي تفاصيل عن بعض التدابير التي اتخذتها مصر على حدودها ردا على تلميحات العدو الإسرائيلي إلى أن ح ما س حصلت على أسلحة مهربة من مصر. وأضافت الهيئة أن ثلاثة صفوف من الحواجز تجعل من المستحيل تهريب أي شيء من شفوق الأرض أو تحتها.