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السبت 10 شباط 2024 ساعة 09:20

منظمة الصحة العالمية تدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

منظمة الصحة العالمية تدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة
وشارك أدهانوم غيبريسوس، عبر شبكة التواصل الاجتماعي X، مقطعا صوتيا مرفقا بفيديو لمدير مستشفى العودة محمد صالحة، يتحدث عن ما حل بالمستشفى عقب الاستهداف الإسرائيلي، وكتب: "الواقع المرير للمرضى والعاملين الصحيين في شمال غزة.. نحن بحاجة إلى وصول آمن ومستدام وواسع النطاق للوصول إلى الناس في جميع أنحاء القطاع".

وختم داعيا إلى "وقف إطلاق النار الآن"

ودخل العدوان الصهيوني على قطاع غزة يومها الـ127، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه على مناطق مختلفة من القطاع، مع تزايد احتمال شن قوات الإحتلال عملية برية على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، والتي تأوي أكثر من مليون نازح بالإضافة إلى السكان، ما ينذر بكارثة إنسانية جديدة.
مصدر : وكالات
رقم : 1115224
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