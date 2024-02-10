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السبت 10 شباط 2024 ساعة 09:28

تركيا: الصمت حيال مجازر ‘‘إسرائيل‘‘ يزعزع أسس النظام العالمي

تركيا: الصمت حيال مجازر ‘‘إسرائيل‘‘ يزعزع أسس النظام العالمي
وحذر هاكان فيدان خلال كلمة ألقاها الجمعة في منتدى شباب منظمة التعاون الإسلامي بإسطنبول، "من أن هذا الصمت يزعزع أسس النظام العالمي".

وأضاف فيدان: "هذا الصمت تطور بحيث لم يبق في العالم أي قيم أخلاقية أو أسس للقانون الدولي يمكن استخدامها كمرجعية للصراعات المستقبلية".

وتابع قائلا "إسرائيل تواصل احتلال أراض منذ عقود وأن نحو 30 ألف شخص بريء قتلوا عمدا دون تمييز في المذبحة التي بدأت بقطاع غزة في 7 أكتوبر وتستمر منذ أكثر من 100 يوم".

وحذر الوزير من امتداد تداعيات الحرب على غزة إلى العالم قائلا: "قد تتحول إلى حرب تؤثر على العالم بأسره، هذه التصدعات والتبعات الجيوستراتيجية قد تأتي بأعباء وصعوبات لا يستطيع العالم تحملها، لذا على الجميع بذل ما في وسعهم لوقف الإبادة بأقرب وقت، وتنفيذ حل الدولتين".

وبحسب الوزير التركي، أساس المشكلة في فلسطين هو استخدام إسرائيل للقوة، مبينا أنها "مأساة يقوم بها طرف قوي ومحتل ومعتدٍ، إسرائيل تقتل الناس عشوائيا".

ولفت فيدان إلى أن الطريق المختصر لوقف هذه المأساة هو ظهور قوة تتصدى للقوة الإسرائيلية، مشيرا إلى أن "الإمكانات المحدودة المتاحة للفلسطينيين لا تجعل ذلك ممكنا".

وتابع: "لهذا السبب نعتقد أن استخدام كافة السبل الدبلوماسية والضغط على إسرائيل لوقف الإبادة الجماعية في أقرب وقت، وضمان وقف إطلاق النار وتنفيذ حل الدولتين، سيكون في مصلحة الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني وشعوب المنطقة".
مصدر : وكالات
رقم : 1115227
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