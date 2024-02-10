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السبت 10 شباط 2024 ساعة 10:01

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان ‘‘إسرائيلي‘‘ في ريف دمشق

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان ‘‘إسرائيلي‘‘ في ريف دمشق
وأفاد مصدر في سوريا، فجر السبت، بوقوع دوي سلسلة انفجارات في الريف الغربي للعاصمة السورية دمشق. مشيرا إلى أنه يرجح أنها ناجمة عن عدوان إسرائيلي.

وأضاف أن أصوات الانفجارات سمعت في منطقة الديماس بالقرب من الحدود السورية اللبنانية، بريف دمشق الغربي.

وذكر المصدر وفقا لمعلومات حصل عليها، أن طائرات إسرائيلية أطلقت عدد من الصواريخ باتجاه بعض المواقع دون معلومات عن حجم الأضرار.

وسمعت أصوات سيارات الإسعاف تتجه نحو المواقع المستهدفة.

وصباح الجمعة، أفادت مصادر خبرية، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية حاولت الوصول إلى بعض المواقع في ريف دمشق الجنوبي الغربي.

وقال المصدر في سوريا، إن الصواريخ الاعتراضية لسلاح الدفاع الجوي السوري تصدت لأهداف معادية دخلت الأجواء الجنوبية الغربية للعاصمة دمشق، وتمكنت من إسقاط اثنين منها، فيما أفلت الثالث.

يشار إلى أن سوريا، كانت قد حذرت في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، مشيرةً إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.

وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".
رقم : 1115235
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