جيش الإحتلال يصادق على عملية عسكرية في رفح

ولفتت الصحيفة إلى أن الاستعدادات لعملية في رفح بدأت قبل أسابيع والجيش وافق بالفعل على خطة تتضمن ضرورة إجلاء النازحين الفلسطينيين.



وكانت القناة "12" الإسرائيلية قد كشفت أن رئيس الوزراء الإحتلال بنيامين نتانياهو أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن العملية في رفح قد تبدأ خلال أسبوعين".



وفي وقت سابق، أشارت رئاسة الوزراء الإسرائيلية إلى أنه لا يمكن تحقيق أهداف الحرب في غزة والإبقاء على 4 كتائب لحماس في رفح.



ولفتت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوعز للجيش الإسرائيلي بإعداد خطة مزدوجة لإجلاء الفلسطينيين و"سحق كتائب حماس" في رفح حسب تعبيره.



وكثفت القوات الإسرائيلية استهدافاتها لمدينة رفح جنوب قطاع غزة فيما تجددت الاشتباكات في مدينة غزة شمالا.



ومع دخول الحرب في غزة شهرها الخامس يستمر القصف الإسرائيلي لمختلف مناطق القطاع مع تزايد المؤشرات حول التوصل لاتفاق يفضي إلى هدنة جديدة وإطلاق الأسرى.