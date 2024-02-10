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السبت 10 شباط 2024 ساعة 10:14

حمدان: تصريحات بايدن مجرد كلام معلق في الهواء ولن توقف العدوان

حمدان: تصريحات بايدن مجرد كلام معلق في الهواء ولن توقف العدوان
وخلال مؤتمر صحفي عقده الرئيس الأميركي جو بايدن مساء أمس الخميس وصف “سلوك الرد الإسرائيلي” في غزة بأنه مفرط وتجاوز الحد، وذلك في تصريحات غير مسبوقة تنتقد “إسرائيل”، مؤكدًا أنه يعمل من أجل التوصل إلى وقف مستدام للقتال.

وأوضح حمدان: أنه يُمكن تفسير الكلام الأخير لجو بايدن تحت عنوانين رئيسيين، الأول هو أن الرئيس الأميركي يدرك مدى تأثير ما يجري في غزة على المزاج العام لدى الناخب الأميركي، وتأثيره لدى شريحة مؤثرة من الناخبين قد تؤدي مواقفها إلى فشله في الانتخابات القادمة.

أما العنوان الثاني، بحسب حمدان، فيتمثل في أن “بايدن ربما يحاول أن يختلف في موقفه قليلًا عن حكومة الاحتلال، بالنظر إلى أن هذه الحكومة مصرة على الاستمرار في عملية الإبادة الجماعية.

وأضاف أنه: “قد تكون هناك نصائح وُجهت للرئيس الأميركي ولإدارته، بضرورة عدم الظهور بمظهر المتورط بالشراكة الكاملة والمباشرة في العدوان”.

وفي السياق، تحدث القيادي في “حماس” عن وجود فرصة جدية لوقف إطلاق النار وإنهاء الحصار وانسحاب قوات الاحتلال من غزة، مشيرًا إلى أنّ “وقف إطلاق النار مرهون بعقلية بنيامين نتنياهو ومستوى الضغط الأميركي”.

يُذكر أن جو بايدن صرّح أمس أيضًا بأنّ “العديد من الأبرياء في قطاع غزة، يعانون من المجاعة، والعديد من الأبرياء يواجهون مشاكل ويموتون، مؤكدًا أنه يجب أن يتوقف ذلك.

ويعيش في غزة نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة للغاية، جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي؛ مخلّفا قرابة 28 ألف شهيد، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

ارتفاع عدد الشهداء

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى نحو 27.9 ألف شهيد (غالبيتهم من النساء والأطفال)، والجرحى إلى 67.4 ألف منذ 7 تشرين الأول الماضي بحسب حصيلة جديدة نشرتها وزارة الصحة في غزة الجمعة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أشرف القدرة، في اليوم الـ 126 للعدوان الإسرائيلي، “ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 27947 شهيدا و67459 إصابة”.

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 107 شهداء و142 إصابة خلال 24 ساعة ماضية وفق القدرة.

وقال إنه “لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.
مصدر : وكالات
رقم : 1115241
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