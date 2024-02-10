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السبت 10 شباط 2024 ساعة 10:27

عدوان أمريكي بريطاني يستهدف صعدة

عدوان أمريكي بريطاني يستهدف صعدة
وأفادت مصادر محلية بأن طيران العدوان الأمريكي البريطاني استهدفت بغارتين منطقة القطينات بمديرية باقم التي كان قد استهدفها فجر أمس الخميس.

إلى ذلك استهدف العدوان الأمريكي البريطاني بغارتين فجر اليوم منطقتي الجبانة والطائف بمديرية الدريهمي التابعة لمحافظة الحديدة.

كما استهدف العدوان بعدد من الغارات منطقتي الكثيب والجبانة، في حين عاود الاستهداف بغارتين منطقة الطائف في مديرية الدريهمي بالمحافظة.

وكان العدوان قد استهدف بغارتين، مساء الخميس، منطقة الشبكة جنوب ميناء الصليف بالحديدة.

كما شنت أمريكا وبريطانيا، مساء الأربعاء، وفجر الخميس، عدوانا استهدف محافظتي الحديدة وصعدة.

ذكرت المصادر أن العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بغارتين، ليل الأربعاء، منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف.
مصدر : وكالات
رقم : 1115248
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