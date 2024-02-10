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السبت 10 شباط 2024 ساعة 10:47

رفض دولي لقرار الاحتلال ‘‘الاسرائيلي‘‘ العدوان علی رفح

رفض دولي لقرار الاحتلال ‘‘الاسرائيلي‘‘ العدوان علی رفح
ولفتت الصحيفة إلى أن الاستعدادات للعملية قد بدأت قبل أسابيع والجيش وافق بالفعل على خطة تتضمن اخلاء الفلسطينيين النازحين هناك. بدورها نقلت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن نتانياهو أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن العملية في رفح قد تبدأ خلال أسبوعين.

ردود الفعل المحلية والدولية، سارعت الى التحذير من مخاطر العدوان الجديد المحتمل، فدعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، دول العالم للتدخل العاجل لمنع توسع رقعة العدوان، وجرائم الإبادة الجماعية إلى رفح وطالب بتدخل دولي عاجل لمنع التهجير القسري ووقوع مجازر مروعة يذهب ضحيتها الآلاف، بالنظر لازدحام محافظة رفح بالنازحين.

بدوها رفضت الأمم المتحدة ما وصفته بعملية التهجير القسري للفلسطينيين من رفح المخالفة للقانون الدولي، ودعا المتحدث باسمها ستيفان دوجاريك الى حمايتهم معبراً عن قلقه تجاه مصيرهم.

الاتحاد الاوروبي اعرب عن قلقه حيال الخطة الاسرائيلية لمهاجمة رفح وقال مفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد جوزيب بوريل إن 'هذا الأمر ستكون له تداعيات كارثية، تفاقم الوضع الإنساني الكارثي أصلا في رفح، فضلا عن خسائر لا تحتمل في صفوف المدنيين'.

وكان عدد سكان محافظة رفح يقدر بنحو مئتين وخمسين ألف نسمة قبل بدء العدوان على غزة، ووصل الآن إلى مليون واربعمئة الف بسبب اضطرار عدد كبير من سكان المناطق الأخرى في القطاع إلى النزوح قسراً جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل ومنع وصول المساعدات إلى وسط وشمال القطاع، والاجتياح الإسرائيلي البري الذي وصل إلى محافظة خان يونس جنوبا.
مصدر : وكالات
رقم : 1115256
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