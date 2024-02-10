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السبت 10 شباط 2024 ساعة 10:51

الكشف عن حقائق بشأن قاعدة ‘‘البرج 22‘‘ في الأردن

الكشف عن حقائق بشأن قاعدة ‘‘البرج 22‘‘ في الأردن
وقال موقع "انترسبت"، إن القاعدة الأمريكية التي تعرضت لهجوم في الأردن "البرج 22" "ليست قاعدة دعم لوجستي كما وصفها البنتاغون".

ونقل الموقع عن مصدرين عسكريين أمريكيين قولهما إن "البرج 22 هي أيضا قاعدة للطائرات بدون طيار المستخدمة في عمليات استطلاع بعيدة المدى لتوجيه ضربات على المسلحين في سوريا والعراق".

إضافة لذلك "تعمل القاعدة بوصفها مركزا لتجهيز قوات العمليات الخاصة ومركزا للإسعاف الجوي"، وفق تقرير الموقع.

ونقلت أيضا عن أحد الطيارين في القوات الجوية الأمريكية، بأن توصيف "البرج 22" بأنه قاعدة دعم لوجستي "مجرد هراء"، موضحا أن "الجانب اللوجستي هو جزء صغير من المهمات".

وأردف أن "البرج 22 يقدم معلومات استخباراتية للأصول الجوية المتمركزة في قواعد أخرى في الأردن مثل قاعدة موفق السلطي لشن ضربات ".

ووفقا لصور الأقمار الصناعية، فإن قاعدة "البرج 22" تقع داخل الأراضي الأردنية، وهي على مقربة من مخيم الركبان للاجئين السوريين، والذي يقع بصورة مباشرة على تماس مع حدود الأردن، داخل الأراضي السورية.
مصدر : وكالات
رقم : 1115260
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