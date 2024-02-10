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السبت 10 شباط 2024 ساعة 11:04

امير عبد اللهيان: نتصافح بحرارة من جميع الأطراف، أصدقائنا وإخواننا في العالم

امير عبد اللهيان: نتصافح بحرارة من جميع الأطراف، أصدقائنا وإخواننا في العالم
وبمناسبة الذكرى الـ 45 لانتصار الثورة الإسلامية واليوم الوطني للجمهورية الإسلامية الإيرانية،نشر وزير الخارجية الايراني "حسين امير عبد اللهيان" رسالة فيديو مصورة.

وفيما يلي نص رسالة وزير الخارجية "حسين أمير عبد اللهيان":

من دواعي سروري أن أقدّم تحياتي للضيوف الأعزاء والإيرانيين المحبوبين في جميع أنحاء العالم،وأنحني احتراما واجلالا للروح العظيمة لمؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الامام الخميني المعظم (رض).

يسعدني جدا أنه وفي الذكرى الـ45 لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية نشهد العديد من الإنجازات في مختلف المجالات التكنولوجية والتي تولي اهتماما لتوسيع وتطوير حدود المعرفة والعلوم والصناعة والتواجد في الفضاء والطب والهندسة وغيرها من مجالات العلوم الإنسانية والعلوم التجريبية والتقنية.الامر الذي جعل ايران اليوم تعتبر من بين أفضل 5 دول في العالم في بعض المجالات العلمية والتكنولوجية.

وقد تحققت هذه الانجازات العظيمة للثورة الاسلامية الايرانية بفضل الدور البنّاء الذي لعبه تمكين النساء والشباب كمجموعة مهمة ومؤثرة في المجتمع بعد انتصار الثورة في إيران .

ونحن فخورون بوجود الايرانيين الاعزاء المغتربين في كل انحاء العالم والذين يُعدّون رأسمال كبير لإيران فهم حيث وجدوا في العالم وجد اسم ايران والايرانيين هناك وكذلك وجد العلم والتقدم واتساع حدود المعرفة في تلك البيئة. ونحيطكم علما بأن زملائي في السفارات والقنصليات الإيرانية في جميع أنحاء العالم على استعداد تام لتقديم أي تسهيلات وخدمات قنصلية لهؤلاء الإيرانيين الأعزاء.

وأود أن أؤكد على أن تركيز بعض الأطراف على استمرار السياسات الأحادية هو أصل العديد من الأزمات بما فيها الغموض وعدم تقديم الحلول السياسية والدولية وبالطبع اتساع نطاق الحرب وانعدام الأمن في مناطق مختلفة من العالم.

وإن تطورات اليوم، وخاصة في غزة في ظل الإبادة الجماعية المرتكبة من قبل الكيان الصهيوني، تظهر بوضوح أن الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن، غير فعال في أداء واجباته واصبح من الضرورة الاساسية الاهتمام بالتعددية وإصلاح هيكلية مجلس الأمن والأمم المتحدة.

وتركز الجمهورية الإسلامية الإيرانية ،في ظل السياسة الخارجية لحكومة اية الله رئيسي، تركز على التفاعل البنّاء مع جميع دول العالم مع اولوية التطلع نحو الشرق مع دول آسيا والتعاون الوثيق مع الجيران و في هذا الصدد، نحن نصافح بحرارة جميع الأطراف من اصدقائنا وإخواننا في العالم.
مصدر : وكالات
رقم : 1115273
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